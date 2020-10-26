Новости общества

08:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня

07:52, 26.10.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении соглашения о перемирии в Карабахе, которое стороны заключили по итогам встречи с замсекретаря США. Оно вступило в силу сегодня в 7.00 по московскому времени.

«Несмотря на объявление c 26 октября 08.00 часов нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность», — цитирует «Интерфакс» Минобороны Азербайджана.

realnoevremya.ru (архив)

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о готовности армянской стороны соблюдать режим прекращения огня в Карабахе.

Ранее «Реальное время» сообщало о новом гуманитарном перемирии сторон.

ОбществоВластьПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем