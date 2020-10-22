В Госдуме оценили возможность десантной операции России в Нагорном Карабахе

Фото: realnoevremya.ru Дмитрий Резнов

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин назвал несколько вариантов реакции России на развитие ситуации в Нагорном Карабахе.

По его мнению, первыми в регионе нарушили мир Азербайджан и Турция. Поэтому им следует напомнить о том, что Россия является ведущей страной на постсоветском пространстве. При этом депутат признался, что точно не знает, в какой форме это может быть сделано, но предложил три варианта развития событий.

realnoevremya.ru архивное фото

Первый — в форме демонстративного усиления военного потенциала в Армении. «В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады. Если потребуется, мы должны внятно объяснить Грузии, что если потребуется, то она должна спокойно воспринять, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению. Это решение вынужденное, потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные», — заявил Затулин в беседе с НСН.

Депутат согласился с мнением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что конфликт пока не имеет дипломатического решения из-за действий азербайджанской стороны. Парламентарий посетовал, что переговорный процесс фактически не двигается, несмотря на все усилия России.

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что Ереван признает независимость Нагорного Карабаха в случае, если Баку, поддерживаемый Турцией, не будет идти путем переговоров.

