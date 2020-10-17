Нефтехимики очистили берег Соболековского озера

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие в республиканской акции «Чистый берег». Вместе с региональным отделением «Русское географическое общество» они очистили прибрежную зону Соболековского озера, которое в народе называют Пионерским. В ходе акции нефтехимики собрали почти два десятка мешков мусора.

— Отходов, что приятно, не очень много, но нам все же пришлось непросто. Большая часть мусора была разбросана по берегу и пряталась в высокой траве, приходилось искать палками в листве, в камышах и осоке. Осложнял работу высокий крутой берег и обилие упавших деревьев, — рассказал председатель профкома УЭиРЭ-1 Ленар Байхузин.

В акции также участвовали сотрудники промышленных предприятий города и молодые экологи-волонтеры. Дно водоема очищали водолазы, которым помогали нефтехимики.



— Удивительно чистый водоем, встречаются лишь ил и водоросли, — отметил член «Русского географического общества» Максим Астахов.

— Озеро Соболековское является самым большим озером в республике. Его площадь превышает 40 га. Здесь живут три вида рыбы: щука, окунь и зеркальный карп, — рассказала начальник отдела экологического надзора управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим» Елена Галимова.

К слову, нефтехимики регулярно следят за экологическим равновесием водоема. Наполняют озеро свежей водой из Камы, зимой, чтобы рыба не задыхалась, просверливают во льду лунки.

