В казанских парках сегодня пройдут ярмарки вакансий

Сегодня, 17 октября, в парках Казани — «Калейдоскоп» и «Крылья Советов» — пройдут ярмарки вакансии. Здесь более 30 работодателей проведут отбор соискателей̆ на имеющиеся вакантные места.

Мероприятие будет проходить с 12.00 до 15.00. Горожане на ярмарке смогут ознакомиться с вакансиями, пройти тестирование по выбору профессии и получить консультации по вопросам труда, госгарантий, профессионального обучения и переобучения, передает мэрия Казани.

realnoevremya.ru

В столице Татарстана в настоящее время на учете в центрах занятости населения зарегистрировано 32,7 тыс. человек. Подробнее о том, как выросла безработица в Казани в период пандемии коронавируса — в материале «Реального времени».

