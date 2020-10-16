В Казани реконструируют стадион «Ак Барс Арена»

Стадион «Ак Барс Арена» в Казани будет реконструирован.

Филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел повторно представленную проектную документацию и результаты инженерных изысканий по реконструкции футбольного стадиона. Специалисты выдали положительное заключение.

Согласно проекту, к стадиону пристроят офисные помещения на трех уровнях под стилобатом восточного сектора футбольного стадиона. На площади в 3 317 кв. метров появится трехэтажное двухсекционное здание с плоской кровлей, в котором оборудуют помещения общественного назначения, технические и вспомогательные.

realnoevremya.ru

В пристрое планируют разместить дополнительно 250 рабочих мест. В каждом блоке появятся лифты, в вестибюлях при перепадах высот пола установят вертикальные подъемники для людей с ограниченными физическими возможностями, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

В декабре «Ак Барс Банк» и «Казань Арена» представили новый логотип и фирменный стиль стадиона, разработанный после подписания официального соглашения о долгосрочном сотрудничестве.

