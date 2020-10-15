В Кремле опровергли информацию о создании группы по дискредитации Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы создании в администрации главы государства группы по дискредитации российского оппозиционера Алексея Навального и уменьшению его влияния.
«Это не так», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.
Сегодня Евросоюз ввел односторонние санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Под ограничительные меры попали: директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и чиновники администрации президента РФ.
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