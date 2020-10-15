Новости общества

15:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кремле опровергли информацию о создании группы по дискредитации Навального

14:13, 15.10.2020 1
В Кремле опровергли информацию о создании группы по дискредитации Навального
Фото: instagram.com/navalny

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы создании в администрации главы государства группы по дискредитации российского оппозиционера Алексея Навального и уменьшению его влияния.

«Это не так», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

wikimedia.org

Сегодня Евросоюз ввел односторонние санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Под ограничительные меры попали: директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и чиновники администрации президента РФ.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:40
    Ну предположим есть и что дальше кому какое дело это внутреннее дело России , и чаво стеснятся совсем Пескова зашугали надо говорить есть и будут в отношении подобных и не надо стесняться эти западные режимы , ведь они же говорят совершенно не стесняясь Вы отравили этого насрального несмте ответственность не приводя никаких доказательств , А песков им нежно не это не мы и все
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем