Генпрокурор Азербайджана сообщил о 32 раненых и об одном убитом при ударе по Гяндже

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщил, что в результате ракетного и артиллерийского обстрелов города Гянджа на западе страны погиб человек, еще 32 получили ранения.



Большой ущерб был нанесен инфраструктуре города и жилым домам. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

realnoevremya.ru

Алиев отметил, что во время предварительной следственной проверки было собрано «достаточно доказательств» того, что глава непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян нарушил требования Женевской конвенции и «умышленно убивает» мирных жителей. Генпрокуратура Азербайджана завела против него уголовное дело по 15 статьям, пишет РБК.

Гянджа является вторым по величине городом Азербайджана, в нем проживают более 500 тыс. человек.



Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что удар по Гянджа был нанесен по его распоряжению. Он же приказал прекратить стрельбу.

Сегодня в Баку заявили, что лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республик получил тяжелое ранение.

