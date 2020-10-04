В Баку заявили, что лидер Нагорного Карабаха тяжело ранен после удара азербайджанской армии

В Азербайджане сообщили, что лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение», — цитирует его ТАСС.



Напомним, вчера министерство обороны Армении рассказало, что вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что военные заняли новые опорные пункты и «осуществили зачистку территории от противника».

