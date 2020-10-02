Турция рассчитывает на освобождение Азербайджаном «своих территорий» в Нагорном Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Коньи заявил, что надеется на освобождение Азербайджаном «своих территорий» в Нагорном Карабахе.



«Мы поддерживаем всеми возможными способами дружественный и братский Азербайджан, и продолжим это делать. Эта борьба продлится до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации», — приводит ТАСС слова турецкого лидера.

wikipedia.org / Адміністрація Президента України

Еще президент Турции связал напряженность в Нагорном Карабахе с ситуацией в Восточном Средиземноморье и Сирии: «Если соединить кризисные ситуации на Кавказе, в Сирии и в Средиземноморье, то вы увидите, что это попытка окружить Турцию».

Ранее сообщалось, что Армения планирует создать женский батальон.