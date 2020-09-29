Госдума готова оказать помощь в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе

Сегодня депутаты Госдумы приняли заявление в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Российские парламентарии готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки в регионе.

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выражают серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, и решительно осуждают применение сторонами силы», — говорится в документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Фото: youtube.com

Депутаты просят стороны конфликта прекратить огонь в Нагорном Карабахе и провести мирные переговоры.

Заявление направят президенту и правительству России и парламентам Азербайджана и Армении.

Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль призывают власти Баку и Еревана быть максимально сдержанными и отказаться от военных методов ведения дел.

