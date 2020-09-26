Бывший премьер Японии готов помочь преемнику в переговорах с Россией

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ сообщил о готовности помочь новому главе правительства Ёсихидэ Суге в проведении активных переговоров с Россией, сообщает «РИА Новости».

По словам Абэ, переговоры не могут быть простыми, так как в них сталкиваются национальные интересы: «Надеюсь, что и при премьер-министре Суге переговоры будут идти активно для заключения мирного договора Японии и России. Я буду в этом помогать как рядовой депутат».

minsvyaz.ru

По его мнению, «президент Путин тоже хочет в среднесрочной перспективе решить проблему и укреплять отношения с Японией».

Ранее сообщалось, что новое правительство Японии настроено на развитие отношений с Россией.