На инаугурацию Минниханов приехал на лимузине Aurus
В пятницу президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл на церемонию инаугурации на белом лимузине Aurus. Такие машины планируется производить в Елабуге.
Снимки выходящего из российского люксового авто Минниханова опубликовал замруководителя пресс-службы президента РТ Лаззат Хайдаров.
Накануне Минниханов встретился с главой Ford Sollers Адилем Шириновым и обсудил с ним готовность предприятия в Елабуге к выпуску Aurus Senat.ОбществоВластьАвто Татарстан
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