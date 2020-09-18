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На инаугурацию Минниханов приехал на лимузине Aurus

11:10, 18.09.2020
На инаугурацию Минниханов приехал на лимузине Aurus

В пятницу президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл на церемонию инаугурации на белом лимузине Aurus. Такие машины планируется производить в Елабуге.

Снимки выходящего из российского люксового авто Минниханова опубликовал замруководителя пресс-службы президента РТ Лаззат Хайдаров.

Накануне Минниханов встретился с главой Ford Sollers Адилем Шириновым и обсудил с ним готовность предприятия в Елабуге к выпуску Aurus Senat.

ОбществоВластьАвто Татарстан
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