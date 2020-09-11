В Татарстане на вечер пятницы проголосовали 24,3% избирателей

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В Центризбиркоме Татарстана рассказали, что на 18:00 пятницы проголосовали уже 24,3% избирателей.

«Я считаю, что избирательная кампания в Татарстане идет активно, мы это чувствуем и благодарим избирателей за активность», — сказал на вечернем брифинге глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он также сообщил, что механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались более 17 тысяч татарстанцев.

Приблизительно столько же наблюдателей следили сегодня за выборным процессом. Примерно на каждого члена УИК пришлось по одному наблюдателю отметил Кондратьев. Он выразил надежду, что завтра их будет больше.