В ЦИК Татарстана состоялась встреча с блогерами-наблюдателями

Сегодня в Центральной избирательной комиссии Татарстана провели встречу с топ-10 популярных блогеров Татарстана, которые выступят в качестве наблюдателей на предстоящих выборах в республике.

«Сегодня именно наблюдатели являются самым эффективным инструментом контроля за соблюдением выборных процедур — у каждого из них есть гаджеты, они могут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса голосования, и достоянием гласности даже малейшие нарушения могут стать почти мгновенно», — отметил на встрече председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, в общей сложности на выборах в республике будут работать 100 блогеров из самых разных сфер — молодые мамы, студенты, представители татарского сегмента блогосферы и др.

Блогер из Зеленодольска Радик Хуснуллин заявил, что хочет познакомить своих подписчиков с основными избирательными нормами: «Я решил стать наблюдателем, потому что даже среди моих друзей, ребят достаточно умных и образованных, есть те, кто ничего не знает о предстоящих выборах и о том, как они должны быть организованы».

Напомним, что инициатива задействовать блогеров на выборах в Татарстане в качестве наблюдателей принадлежит Общественной палате республики.