Дональд Трамп оценил свой автограф в $10 тысяч

Президент США Дональд Трамп оценил стоимость своего автографа в $10 тысяч. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Daily Beast.

Во время визита в штат Луизиана, пострадавший от урагана «Лаура», Трамп дал несколько автографов представителям чрезвычайных служб: «Продайте это сегодня на eBay. Вы получите $10 тысяч. Если я впишу ваше имя, ценность значительно уменьшится. Так что продайте его сегодня вечером на eBay».

Напомним, что Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканской партии.

