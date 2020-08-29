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Правительство Южной Осетии отправили в отставку

16:45, 29.08.2020
Правительство Южной Осетии отправили в отставку
Фото: Минобороны РФ

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов освободил от должности главу кабмина Эрика Пухаева и отправил в отставку правительство республики. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном сайте главы Южной Осетии.

«Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Южная Осетия на Бекоева Геннадия Борисовича», — установлено в документе.

Правительство республики продолжит исполнять свои обязанности до сформирования нового состава.

Ранее сообщалось, что глава кабмина Южной Осетии Эрик Пухаев объявил об уходе со своего поста из-за протестов.

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