Преподаватель из Нижнекамска рассказал, чем отличается корейская система образования от российской

Фото: фото из личного архива Рушана Зиатдинова

Ученый из Татарстана Рушан Зиатдинов, уехавший работать и жить в Южную Корею, рассказал об отличиях российской и сеульской систем образования.

В первую очередь он отметил, что в Южной Корее профессору не нужно искать подработку: «В России 2010 года, из которой я уезжал, профессоры вынуждены были подрабатывать. Говоря о нынешнем положении дел, я наслышан, что уровень зарплат все еще не слишком высок, хоть ситуация потихоньку и выправляется в последние годы».

Также каждому преподавателю здесь выделяют офис для комфортной работы. Преподавательская ставка предусматривает проведение порядка шести лекции в неделю, что позволяет заниматься и научной деятельностью.

Корейские студенты более мотивированы, среди них мало лентяев, поскольку в вузы очень сложно поступить: «поступить в топовый вуз при низких экзаменационных баллах не помогут здесь никакие деньги».



Подробнее о жизни ученого из Татарстана в Южной Корее — в материале «Реального времени».