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В Минздраве Татарстана прокомментировали сообщения о случаях повторного заражения COVID-19

10:58, 27.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Минздраве Татарстана прокомментировали сообщения о случаях повторного заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что сейчас в России не зафиксировано подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом.

Он отметил, что инфекционисты или эпидемиологи могут знать с точки зрения вирусологии, возможно ли потенциально повторное заболевание, но на данный момент о таких случаях неизвестно.

Ранее специалист Минздрава России по инфекционным болезням допустил, что повторные случаи заражения коронавирусом возможны.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:53
    Двоих только я знаю в Казани с антителами переболели повторно. Уже повсюду такие случае вырисовываются. МЗ РТ не компетентен в этом вопросе.
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