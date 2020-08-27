В Минздраве Татарстана прокомментировали сообщения о случаях повторного заражения COVID-19

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что сейчас в России не зафиксировано подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом.

Он отметил, что инфекционисты или эпидемиологи могут знать с точки зрения вирусологии, возможно ли потенциально повторное заболевание, но на данный момент о таких случаях неизвестно.



Ранее специалист Минздрава России по инфекционным болезням допустил, что повторные случаи заражения коронавирусом возможны.

