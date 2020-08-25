ТНВ показал, как в Татарстане проходят первые дни вакцинации от гриппа — видео

В Татарстане стартовала вакцинация от гриппа. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На сегодняшний день прививку сделало незначительное количество людей. Врачи утверждают, что в разгар вакцинации в день удается сделать примерно по 30 прививок.

Чтобы сделать прививку от гриппа, необходимо иметь допуск от врача, у человека не должно быть повышенной температуры, болей в горле и обострения сезонных заболеваний.

После вакцинации может незначительно подняться температура и появиться припухлость в зоне инъекции. Врачи утверждают, что вакцина защищает не от гриппа, а от его осложнений, в том числе пневмонии.

Напомним, что в Татарстане первыми вакцину против гриппа получат учителя, пожилые люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Детям прививки сделают в школах и детсадах, к пожилым людям медработники приедут домой.

