Роспотребнадзор начал исследование на наличие коронавирусов у летучих мышей в России
Роспотребнадзор РФ проводит исследование по выявлению коронавируса у летучих мышей, обитающих на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты изучают летучих мышей в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа (Воронежская и Волгоградская области, Черноморское побережье Краснодарского края). Ведомство намерено оценить встречаемость коронавирусов, провести анализ выявленных вирусов, установить степень их родства с известными ранее, в том числе с SARS-подобными. Также будет выяснено биологическое разнообразие коронавирусов и установлена карта перемещения летучих мышей.
Ученые планируют взять пробы более тысячи особей. После взятия проб животных возвращают в их естественную среду, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Ранее ученые предположили, что источником вируса 2019-nCoV могла стать летучая мышь. Спустя время специалисты выяснили, что источником коронавируса могут быть съедобные змеи. При этом возможно, что змеи заразились как раз от летучих мышей.
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