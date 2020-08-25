Роспотребнадзор начал исследование на наличие коронавирусов у летучих мышей в России

Роспотребнадзор РФ проводит исследование по выявлению коронавируса у летучих мышей, обитающих на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты изучают летучих мышей в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа (Воронежская и Волгоградская области, Черноморское побережье Краснодарского края). Ведомство намерено оценить встречаемость коронавирусов, провести анализ выявленных вирусов, установить степень их родства с известными ранее, в том числе с SARS-подобными. Также будет выяснено биологическое разнообразие коронавирусов и установлена карта перемещения летучих мышей.

Ученые планируют взять пробы более тысячи особей. После взятия проб животных возвращают в их естественную среду, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее ученые предположили, что источником вируса 2019-nCoV могла стать летучая мышь. Спустя время специалисты выяснили, что источником коронавируса могут быть съедобные змеи. При этом возможно, что змеи заразились как раз от летучих мышей.

