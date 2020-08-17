Россельхознадзор: контрабандисты стали действовать более изощренно

Глава Россельхознадзора России Сергей Данкверт заявил, что в случае выявления незаконно ввезенной продукции эффективнее всего конфисковать все, включая машины. Об этом он рассказал РБК.



Глава Россельхознадзора отметил, что у России такого опыта в борьбе с контрабандой нет. «Так, если мы задержали машину, подозревая, что в ней перевозится санкционная продукция, но прямых доказательств и документов на нее нет, мы вынуждены просто вернуть груз», — сообщил Данкверт.



По его заявлению, подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, доказать, что продукция относится к запрещенной, с каждым разом сложнее. «Недобросовестные предприниматели стараются выдавать продукцию как выращенную или изготовленную в странах, в отношении которых запрет не действует», — отметил Данкверт.

По мнению руководителя ведомства, за перевозку санкционной продукции наказывать надо не только перевозчиков, но и водителей, запрещая въезд в страну, даже если они из союзных государств.



Напомним, что так называемые «продовольственные контрсанкции», или «продуктовое эмбарго», были введены в России по указу президента Владимира Путина шесть лет назад в ответ на санкции других государств.

