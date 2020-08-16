Ролик о малой родине и предвыборное заявление Айдара Метшина: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана на 16 августа

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поделился роликом о районах Татарстана (также затесался в список Красноусольский район Башкирии). Милое и непритязательное видео сделано в духе молодежной соцсети TikTok.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин обратился к подписчикам. Он предупредил, что из-за старта предвыборной кампании, в которой участвует чиновник, он временно перестанет откликаться на просьбы жителей района о помощи.

«Ничего не изменилось! Продолжайте писать, предлагать, советовать, обращаться с просьбами и наказами. Просто ответить на них я смогу через месяц с небольшим», — написал руководитель района.

В Лениногорском районе прошел семинар по растениеводству, и отрывок с этого мероприятия опубликовал на своей странице глава района Рягат Хусаинов.

Эстафета флага 100-летия ТАССР дошла и до Кайбицкого района. Его глава Альберт Рахматуллин опубликовал фото флага с новой нашивкой.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин показал своим подписчикам короткое видео с красивыми елями, получив два восторженных комментария. Где конкретно растут эти деревья, чиновник не уточнил.

Евгений Калашников