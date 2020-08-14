«Товарищи вняли голосу разума»: КПРФ и «КомРосы» решили помириться перед выборами в Казгордуму

Фото: Максим Платонов

На арену пригласили коммунистов

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани был аншлаг — по чистой случайности в одном и том же зале с интервалом в 45 минут судья Милеуша Идрисова рассматривала взаимные претензии двух вечно враждующих казанских коммунистических кланов: татарстанского отделения КПРФ Геннадия Зюганова и казанского отделения «Коммунистической партии России».

Аналогичные иски партиями были поданы с интервалом всего в шесть дней. Первыми в суд 4 августа обратились «Коммунисты России», потребовав от казанского избиркома снять с регистрации список кандидатов от КПРФ на предстоящие выборы в Казгордуму, запланированные на 13 сентября. Конкретные причины такого шага «комросы» не обнародовали, лишь уточнив, что в партии Зюганова нарушили требования подачи и оформления документов. Примечательно, что дата рассмотрения дела до последнего оставалась неизвестной, ситуация прояснилась лишь накануне днем.

Как выяснилось, 10 августа без лишнего шума в том же суде была зарегистрирована «ответка»: казанское отделение КПРФ подало иск к избиркому с зеркальным содержанием — о снятии кандидатов партии «Коммунисты России» с выборов в Казгордуму. О причинах в партии также рассуждать до заседания отказывались, правда, не скрывали, что иск стал ответным действием на попытку снять КПРФ с выборов. По всей видимости, также по случайному стечению обстоятельств однопартийцам Зюганова удалось гораздо быстрее добраться до первого заседания. В итоге заседания по обоим искам были утверждены днем 14 августа, правда, рассматривались они в обратном подаче порядке: первым суд заслушивал претензии КПРФ, а уже потом «Коммунистов России».

«Мы имеем законное право»: как КПРФ и «комросы» по очереди от исков отказывались

За 20 минут до начала первого заседания (по требованиям КПРФ к избиркому) в коридоре Вахитовского суда не осталось свободных лавок — в суд явились все стороны очередного конфликта в сопровождении многочисленной «свиты». Казанское отделение КПРФ на заседании представлял первый секретарь городского комитета партии Алексей Серов с несколькими однопартийцами. Со стороны избиркома в суд явился юрист Булат Бариев, тепло поприветствовав Серова.

Главный представитель «комросов, неизменный юрист партии Руслан Христофоров по традиции в зале суда появился при полном параде: в перчатках, маске и галстуке алого цвета. Его сопровождали член «Коммунистов России» Юлия Прокофьева и Василий Новиков — действующий кандидат «комросов» на выборах в Казгордуму. На первом заседании все они присутствовали в качестве «заинтересованной стороны».

Стартовало заседание с очередного недоразумения — вопросов судьи к Христофорову и его «команде»: как выяснилось, проведя 20 минут в коридоре в ожидании начала процесса, «комросы» все-таки умудрились забыть снять копии документов, запрашиваемых судом. Пока представитель «Коммунистов России» искал принтер, судья начала заседание — с ходатайством обратился Алексей Серов, неожиданно заявив об отказе КПРФ от иска и своих требований к избиркому: снять список кандидатов «Коммунистов России» на предстоящие выборы в Казгордуму. «Мы имеем законное право», — объяснил он позицию партии.

Возражений у участников процесса не нашлось. После 20-минутного перерыва судья Милеуша Идрисова приняла заявление КПРФ: дело было закрыто, причем без права повторного рассмотрения аналогичных исков теми же сторонами с аналогичными требованиями. Обжаловать это решение теперь возможно только в Верховном суде.

Поскольку в зале и так присутствовали все стороны второго дела, без перерыва суд приступил к рассмотрению иска «Коммунистов России» к избиркому — их требований снять с регистрации список кандидатов на выборы в Казгордуму от КПРФ. По примеру коллег Руслан Христофоров сразу же попросил об отказе от иска партии — судья удовлетворила ходатайство и закрыла дело с теми же условиями — без права подачи аналогичных исков сторонами. Оба процесса, таким образом, уложились в час.

«А был ли сговор?» — вопрос риторический

«Ну и что это было?» — задавались вопросом присутствующие на заседаниях наблюдатели. Тем временем стороны судебных разборок поспешили покинуть зал, задержавшись у судьи лишь для уточнения формальностей о закрытии дел. Объяснить странное решение КПРФ о быстром отзыве требований «Реальному времени» с неохотой, но все же согласился первый секретарь городского комитета партии Алексей Серов.

«Мы считаем, что должно быть все… Все решит избиратель. Судебные иски не позволяют, так сказать, определить: какой из политических сил отдавать предпочтение, поэтому отказались», — заявил Серов.

На вопросы о том, имел ли место предварительный сговор КПРФ и «Коммунистов России» о взаимном отзыве требований, а также как давно стороны пришли к соглашению, он отвечать отказался. «Ничего не буду комментировать», — на бегу бросил Серов.

Более разговорчивыми после заседания оказались представители «Коммунистов России». «У нас был взаимный отказ от иска», — пояснил «Реальному времени» юрист партии Руслан Христофоров, попутно подтверждая, что стороны о таком захватывающем развитии событий все-таки договорились заранее. Но коллегу тут же поспешил перебить Василий Новиков.

«Нет, мы ни с кем не договаривались. Просто ситуация сложилась таким образом, что по-другому просто нельзя было поступить. Политика — это борьба, а отказ от борьбы — это поражение. Поэтому мы лучше выясним отношения на выборах, чем суде. Все-таки коммунистические партии должны поддерживать друг друга, какие бы они ни были. Вы видите — наши аргументы оказались более весомыми, товарищи вняли голосу разума. Соответственно, мы не стали палки в колеса вставлять. Выборы покажут», — подчеркнул он.

«Междоусобные бои» коммунистов продолжаются не первый год

Казанских «Коммунистов России» с товарищами из КПРФ уже давно связывают «теплые» отношения, выяснять которые они периодически предпочитают в суде. Аналогичная сегодняшней ситуация происходила на прошлых выборах в Казгордуму в 2015 году: тогда через суд КПРФ даже удалось добиться снятия с выборов списка «комросов».

Столкновения левых партий в последние годы в Татарстане происходят с завидной частотой: конфликты КПРФ с «комросами» обостряются перед каждыми новыми выборами, причем на всех уровнях. Взаимные претензии сводятся по большей части к риторике: обвинениях во лжи, непорядочности и обмане избирателей. Одним из самых «ярких» моментов в отношениях коммунистов стала потасовка во время пресс-конференции КПРФ в марте 2019 года. Дело происходило перед очередными выборами депутатов Госсовета республики.

Пресс-конференция была объявлена спонтанно, всего за несколько часов до ее начала, поводом, по словам главы татарстанского отделения КПРФ Хафиза Миргалимова, стало распространение слухов о его уходе в СМИ и телеграм-каналах. Свою отставку он тогда опроверг, но запомнилось это собрание другим событием: словно по заготовленному и, надо сказать, лихо закрученному сценарию, на пресс-конференцию ворвался кандидат в Госсовет от «Коммунистов России» Василий Новиков и стал громко обвинять Миргалимова во лжи. Кричащего Новикова спустя несколько минут все же вытолкали из зала, а член КПРФ Артем Прокофьев объяснил все произошедшее «попыткой властей представить межпартийную войну», которой в реальности нет.

Ольга Голыжбина