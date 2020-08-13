Госсекретарь США пригрозил России «огромной ценой», если будет подтвержден сговор с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия расплатится «огромной ценой», если подтвердятся обвинения в сговоре с талибами.

Ранее в газете The New York Times (NYT) появилась информация, что Россия предлагала сторонникам афганского движения «Талибан» (организация, запрещенная на территории РФ) деньги за убийство американских военных.

«Мы сказали вот что: если русские предлагают деньги за убийство американцев или западных людей в целом, то они должны будут заплатить огромную цену. Это то, чем я поделился с министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым. Я знаю, что наши военные также говорили с их лидерами. Мы не будем это терпеть»,— заявил Помпео в интервью (цитата «Коммерсанта»)

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал лживыми сообщения о сговоре России с радикальным движением «Талибан».