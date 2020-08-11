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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 млн человек

08:51, 11.08.2020
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 млн человек
Фото: Официальный Татарстан

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Число умерших достигло 738 956. Россия по-прежнему занимает четвертое место по числу заболевших и 11-е — по смертям.

Лидерами по заболевшим по-прежнему являются США (5 251 446 человек). Второе и третье места занимают Бразилия (3 057 470) и Индия (2 269 052). Затем идет Россия (892 654) и замыкает пятерку ЮАР (563 598).

Больше всего умерших в США (166 192), Бразилии (101 857), Мексике (53 003), Великобритании (46 526) и Индии (45 361).

    Отметим, что отметка в 10 млн зараженных в мире была преодолена 28 июня. Таким образом, меньше чем 1,5 месяца число заболевших выросло вдвое.

    Общество Татарстан

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