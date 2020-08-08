В Казани продолжается строительство второй очереди набережной озера Кабан — фото

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Казани продолжается строительство второй очереди набережной Нижний Кабан.

Протяженность двух новых участков от ул.Хади Такташа до ул.Назарбаева и по ул.Марджани в Старо-Татарской слободе составляет почти 2 км.



После завершения работ на обеих сторонах озера появятся фито-очистные каскады, озелененная территория, пикник-парк, амфитеатр, гамаки, спортплощадка, а также велодорожки и велопарковки.

Работы планируется завершить к началу осени 2020 года.

Сейчас вдоль набережной ведутся строительно-монтажные работы по устройству фито-очистных сооружений, слоев железобетонных каскадов и ограждений будущих пешеходных дорожек.

Ранее сообщалось, что в следующем году власти Казани планируют приступить к ремонту автомобильного моста через озеро Кабан на улице Назарбаева.

