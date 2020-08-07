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На трассе Казань — Оренбург начали устраивать шумовые полосы

09:43, 07.08.2020
На трассе Казань — Оренбург начали устраивать шумовые полосы
Фото: vv-fad.ru

На участке км 31+736 — км 72+350 автодороги Р-239 Казань — Оренбург, который проходит через Лаишевский и Рыбно-Слободской районы Татарстана, начали устраивать продольные шумовые полосы. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Всего будет устроен 21 км шумовых полос на опасных поворотах и аварийных участках. Работы будут завершены в течение 10 дней.

При заезде на шумовые полосы появляется звук, который напоминает водителям о необходимости проявить повышенное внимание.

Ранее сообщалось, что за устройство защитных слоев на автомобильной дороге Р-239 в Татарстане заплатят 204 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

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