На трассе Казань — Оренбург начали устраивать шумовые полосы

На участке км 31+736 — км 72+350 автодороги Р-239 Казань — Оренбург, который проходит через Лаишевский и Рыбно-Слободской районы Татарстана, начали устраивать продольные шумовые полосы. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Всего будет устроен 21 км шумовых полос на опасных поворотах и аварийных участках. Работы будут завершены в течение 10 дней.

При заезде на шумовые полосы появляется звук, который напоминает водителям о необходимости проявить повышенное внимание.



Ранее сообщалось, что за устройство защитных слоев на автомобильной дороге Р-239 в Татарстане заплатят 204 млн рублей.