В Национальном парке «Нижняя Кама» в Татарстане появится короткий маршрут для школьников
В национальном парке «Нижняя Кама» в Татарстане появится новый экомаршрут «Тропа знаний». Об этом рассказала заместитель директора по экопросвещению, рекреации и туризму Лилия Сахбиева.
Маршрут разработан специально для школьников и людей, которым сложно преодолевать длинные пешие расстояния. Кольцевой маршрут в 2,4 км проходит в Танаевском лесу.
Чтобы максимально сохранить природный ландшафт, маршрут будет проходить по уже существующим лесным тропинкам и просекам, сообщает «Татар-информ».
Ранее сообщалось, что Татарстан планирует развивать программу по созданию глэмпингов.
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