В Национальном парке «Нижняя Кама» в Татарстане появится короткий маршрут для школьников

В национальном парке «Нижняя Кама» в Татарстане появится новый экомаршрут «Тропа знаний». Об этом рассказала заместитель директора по экопросвещению, рекреации и туризму Лилия Сахбиева.

Маршрут разработан специально для школьников и людей, которым сложно преодолевать длинные пешие расстояния. Кольцевой маршрут в 2,4 км проходит в Танаевском лесу.

Чтобы максимально сохранить природный ландшафт, маршрут будет проходить по уже существующим лесным тропинкам и просекам, сообщает «Татар-информ».



Ранее сообщалось, что Татарстан планирует развивать программу по созданию глэмпингов.

