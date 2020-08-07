Исполком Казани взыскивает больше 100 миллионов с фирмы дочери депутата Казгордумы

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Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал сразу три иска Комитета по земельным и имущественным отношениям (КЗИО) казанского исполкома к ООО «Промышленный парк «Коламбиа», расположенному в промзоне Казани на Южнопромышленной улице. Сумма требований по трем искам составляет 107,78 млн рублей.



Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», директором и бенефициаром промпарка является Диана Мифтахова — дочь депутата Казгордумы Эмиля Хуснутдинова, контролирующего девелоперскую группу «ЖИК». Она пояснила, что иски связаны с претензиями КЗИО по аренде:

— Это иски по уплате аренды: возникла задолженность. Этот вопрос регулируется, но на текущий момент мы уже часть долга за последние несколько месяцев погасили.

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