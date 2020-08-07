Активисты планируют создать военный музей под открытым небом в Челнах

В Набережных Челнах активисты региональной военно-патриотической общественной организации «Полевая почта Герат» планируют создать музей под открытым небом.

Он расположится на территории кадетской школы имени Никиты Кайманова. На 500 квадратных метрах появятся окопы, блиндажи, доты, а также военная советская и немецкая техника: пушка, мотоцикл или броневик.

Изначально предполагалось, что музей будет крытым — наподобие ангара, но от этой идеи активисты отказались, поскольку это очень затратно.

По словам руководителя общественной организации Наиля Каюмова, в Челнах нашлось много неравнодушных людей, которые вызвались безвозмездно помогать на разных этапах работы.

На днях на объекте провели земляные работы — выкопали окопы. Постепенно завозятся бревна для блиндажа. Сроки завершения работ не определены, они будут зависеть от поддержки неравнодушных жителей автограда, передают «Челнинские известия».

При разработке проекта активисты взяли за основу такие известные достопримечательности, как диорама «Штурм Сапун-горы» в Севастополе, музей-панорама «Сталинградская битва» в Волгограде, музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» в Ленинградской области.



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