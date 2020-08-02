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Синоптики Татарстана рассказали, какая погода будет в начале следующей недели

15:18, 02.08.2020
Синоптики Татарстана рассказали, какая погода будет в начале следующей недели
Фото: realnoevremya.ru

Синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали, какая погода будет в начале следующей недели в республике.

Так, согласно прогнозу, 3 и 4 августа в республике сохранится высокая вероятность кратковременных дождей и гроз. Ночью температуры опустятся до +10..+15°, днем воздух прогреется +21..+26°.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ спрогнозировали аномально теплый август в Поволжье и в других российских регионах.

Общество Татарстан
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