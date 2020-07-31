Полиция Татарстана проверила феминистский паблик на оскорбление мужчин

Сообщество «Неправильный феминизм» в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что пользователь из Татарстана подал на администраторов паблика заявление в полицию. Он посчитал оскорбительными по отношению к мужчинам некоторые публикации группы.

Как сообщают сами администраторы, с этим уже согласились эксперты, проверившие посты группы для полиции. Теперь материалы проверки переданы в Следственный комитет, утверждают авторы. Следователи решат, возбуждать ли уголовное или административное дело.

Админы отмечают, что подписчики могут присылать пожертвования, уточняя при этом, что деньги на хорошего адвоката есть.

Однако другие паблики уверены, что под маской активисток фем-движения скрываются мошенники и «тролли». В этих сообществах утверждается, что уголовного дела не существует, а некие Войдовы пытаются «наклянчить деньги у тупых фемок». В это можно поверить, учитывая, что пока из документов «Неправильный феминизм» опубликовал только повестку о вызове на допрос, из которой ничего нельзя понять.

Ранее в Казани феминистки уже проводили несколько акций. Самой известной из них стала «Кровавая свадьба». Участвовавшие в ней активистки облили одну из своих соратниц, надевшую подвенечное платье, красной жидкостью, символизирующей кровь.