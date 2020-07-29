Глава ЦИК России призвала не разводить истерику из-за трехдневного голосования

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась к партиям и кандидатам с просьбой не устраивать истерику по поводу возможности трехдневного голосования на выборах в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании ЦИК Памфилова выразила удивление по поводу такой информационной истерики. Во многих странах Европы выборы проводятся на протяжении нескольких дней, заявила председатель Центризбиркома.

Она отметила, что ЦИК создает «максимально удобные условия для партий и кандидатов для того, чтобы они не сомневались в том результате, который будет достоверно отражаться именно избирателями».

Также Памфилова призвала партии агитировать сторонников лучше, если они хотят честных выборов.

«Что же вы тогда за партия или кандидат, кто за вас будет голосовать, если вы даже неспособны уговорить, убедить своих сторонников и хотя бы по два наблюдателя в день найти», — заключила глава ЦИК.

Напомним, досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, 13 сентября пройдет основной день голосования.