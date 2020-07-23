Визит военных комиссаров РТ в Крым и музыкальный фонтан в Чистополе: обновления постов глав районов Татарстана в «Инстаграме» 23 июля

Глава Елабужского района Рустем Нуриев рассказал о поступлении в молочный комплекс «Мир» первой партии коров голштинской породы из Дании. По его словам, до конца этого года в Елабужский район поступят еще две партии крупного рогатого скота, и тогда поголовье комплекса будет насчитывать 1,2 тыс. коров.

Руководитель Исполнительного комитета Ютазинского района Аяз Шафигуллин принял у себя сегодня кандидата экономических наук, доцента Казанского государственного аграрного университета Марата Низамутдинова. Он приехал в Ютазинский район для привлечения абитуриентов в вуз. Вместе с ним туда прибыл заместитель директора Главного инвестиционно-строительного управления РТ Дамир Насибуллин для оценки темпа работ по капитальному ремонту.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин опубликовал снимки визита военного комиссара Высокогорского района Александра Найденова в Крым, который в составе делегации из Татарстана посетил подшефную войсковую часть Бахчисарайского района. В часть из Татарстана призвали 40 человек, 18 из них — жители Высокогорского района.

Руководитель Чистопольского района Дмитрий Иванов заснял на видео музыкальный фонтан в Скарятинском саду Чистополя. Помимо музыкального сопровождения он переливается различными цветами. Подписчики Иванова остались в восторге от фонтана.

Татьяна Леухина