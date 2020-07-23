Скандальный телеграм-канал «Рынок шкур» вновь «ожил» после долгого молчания

Скандальный телеграм-канал «Рынок шкур» опубликовал сегодня новый пост впервые с 31 мая.

Отметим, что телеграм-канал временно приостановил свою деятельность после череды скандальных ток-шоу на ТВ, а также после того, как администраторов страницы обвинили в вымогательстве. Другой телеграм-канал, «Медиавойны», тогда сообщал, что полицейские начали проверку в отношении «Рынка шкур».

Телеграм-канал «Рынок шкур» публикует информацию о девушках, которые якобы занимаются эскорт-услугами и проституцией. Наиболее широкую известность он получил после одноименного выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия». В передаче редакторы выдали себя за состоятельных персон и заказали ужин с продолжением у якобы эскортниц, чьи данные они нашли на канале. В числе таких эскортниц оказались и звезды шоу-бизнеса.

