Стали известны подробности аварии в Челнах, где перевернулась маршрутка

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ГИБДД Набережных Челнов рассказала подробности вчерашней аварии с участием пассажирского автобуса.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Honda Civic совершил столкновение с маршрутным автобусом ГАЗ-А64R42. От удара автобус опрокинулся на левую сторону.



Водителя легковушки доставили в отделение нейрохирургии, двух пассажиров 36 и 68 лет скорая доставила в БСМП . Всего в аварии травмы получили восемь человек. Состояние всех пострадавших — средней степени тяжести.

Напомним, что в Набережных Челнах произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Прокуратура Татарстана начала проверку по факту ДТП.

