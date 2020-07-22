Туристы получат по 5—15 тысяч рублей за отдых в России

Туристы, которые захотят отдохнуть в России, получат компенсации своих затрат на приобретение туров в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Всего на эти цели выделят 15 млрд рублей.

Напомним, туристический поток в Татарстан в первом полугодии 2020 года составил порядка 40% от уровня 2019 года. В прошлом году республику посетили 3,6 млн человек.