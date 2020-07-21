Минниханов отметил рост интереса к малоэтажному жилью в сельской местности

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел сегодня заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

В ходе встречи он обратил внимание на то, что привлекательность индивидуального и малоэтажного жилья в сельской местности и пригородах в последнее время возросла. Минниханов отметил, что наибольшей популярностью такое жилье пользуется у семей с детьми и попросил Минстрой России разработать механизм эффективного использования средств, предусмотренных программой стимулирования развития жилищного строительства, передает пресс-служба президента РТ.



Также Рустам Минниханов сообщил, что сейчас ведется работа по ранее принятым президентом России решениям по поддержке строительной отрасли — это льготная программа ипотечного кредитования нового жилья под 6,5%, льготная сельская ипотека, докапитализация Фонда защиты дольщиков, государственные гарантии «ДОМ.РФ» на выкуп новых квартир комфорт-класса, программа субсидирования процентных ставок банковских кредитов для застройщиков.

По мнению главы республики, данные меры позволяют сохранить занятость на предприятиях отрасли и завершить строительство домов, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2020—2021 годах.

Сегодня министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов заявил, что Минстрой республики и ректоры ведущих татарстанских вузов ведут переговоры о строительстве арендного кампуса для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Казани и Набережных Челнов.

