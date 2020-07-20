Под Казанью из-за аварии фура оказалась на разделительной полосе

Фото: Реальное время

Под Казанью сегодня утром произошла авария с участием фуры. Тягая развернуло на разделительной полосе.

Как сообщили «Реальному времени» очевидцы, ДТП произошло на трассе М-7, возле села Гильеево. На кадрах фура оказалась на разделительной полосе.

Подробности произошедшего, а также информация о возможных пострадавших уточняются.



Ранее в Челнах на Набережночелнинском проспекте микроавтобус попал в ДТП на пешеходном переходе. Он выехал на разделяющую проезжую часть зеленую полосу и снес дорожный знак.

