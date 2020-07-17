Мощь комбайнов, красота лебедей и обновленная школа: посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» на 17 июля

Фото: соцсети

Глава Актанышского муниципального района Энгель Фаттахов похвастался подписчикам, что на одном из озер района обитает крупная стая лебедей. На видеозаписи видно более 30 лебедей, плавающих по водной глади озера.

А вот в Арском районе уже приступили к работе, как сообщил подписчикам и даже показал кадры с дрона глава района Ильшат Нуриев.

Пока одни готовят технику и собирают урожай, в Дрожжановском районе спилили старые деревья. Видеозапись опубликована в «Инстаграме» главы муниципалитета Марата Гафарова.

Заметно отличается от других аккаунт главы Чистополького района Дмитрия Иванова. Он

сегодня ознакомился с ходом капитального ремонта школы в селе Александровке и показал, какой станет школа.

«Внутренняя отделка уже завершена, идет благоустройство территории», — пишет Иванов.