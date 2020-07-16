В казанском Кремле рассказали, когда в Татарстане смогут официально открыть купальный сезон

В Татарстане официально не будет открыт купальный сезон до тех пор, пока не решится вопрос безопасности, заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она подчеркнула, что пляжи в республике остаются официально закрытыми не только из-за угрозы распространения COVID-19.

«Есть ряд вопросов, связанных с безопасностью. Пока они не будут доведены, доработаны, конечно, пляжи открываться не будут», — заявила Галимова.

Руководитель пресс-службы президента РТ напомнила, что ежегодно перед началом купального сезона Роспотребнадзор и МЧС следят за тем, чтобы вода была безопасна и на каждом пляже были пункты охраны.

«Вы на сегодняшний день видите, какая страшная статистика по итогам только прошлых выходных. В республике потеряли 10 человек, к сожалению. Это связано с тем, что очень много людей местом отдыха выбирают необорудованные пляжи, где купаться запрещено», — сказала она.

Во вторник заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что на сегодняшний день в Татарстане нет официального запрета по работе пляжей, связанного именно с коронавирусом. Однако все водные объекты должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения, которые выдает Роспотребнадзор по РТ.

