Министр молодежи Татарстана снял «тикток»-ролик

Фото: кадр видео

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов опубликовал на личной странице ролик для соцсети «ТикТок».



На кадрах ролика Фаттахов протирает экран с изображением здания, требующего ремонта, после чего изображения меняются на новые современные объекты для молодежи.

Фаттахов отметил, что он не зарегистрирован в данной соцети, но отслеживает тенденции. Он рассказал, что «ТикТок» быстро стал популярным не только среди подростков, но и взрослых.

«Вот ребята из молодежного медиацентра предложили опробовать формат, а я всегда за поддержку инициатив молодежи», — написал министр.



Ранее Дамир Фаттахов рассказал, что из-за пандемии коронавируса порядка 5 тысяч детей из Татарстана в этом году не поедут в оздоровительные лагеря Анапы и Крыма.

