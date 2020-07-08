Купание в фонтанах в Кукморе и открытие новой скульптуры в Нижнекамске: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграм» 8 июля

Глава Алькеевского района Александр Никошин выложил фото со встречи с командой ватерполистов района. Ребята уже возобновили тренировки и активно готовятся к участию в соревнованиях по водному поло.

Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. Главы районов поздравили своих жителей в инстаграм-аккаунтах и лично вручили подарки некоторым семьям.

Глава Апастовского района Татарстана Равиль Хисамутдинов вручил семье Мухаметзяновых медаль «За любовь и верность», грамоту и благодарственное письмо. Они прожили в браке около 55 лет.

Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов записал видеопоздравление на фоне надписи «Камское Устье».

Праздничный коллаж выложил глава Нижнекамского района Айдар Метшин. «Семья — это самое главное для каждого человека, то, ради чего мы живем, что дает нам силы преодолевать любые трудности. Берегите свои семьи и друг друга», — написал он. Помимо этого, Метшин показал в сторис скульптурную композицию «У меня есть семья», которую открыли сегодня в парке «Семья».

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поздравил супружескую чету Галеевых, которые вместе прожили 60 лет.

Руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин показал подписчикам фотографии с награждения жительницы Бугульмы, матери пятерых детей в казанском Кремле. Медаль «Материнская слава» вручил Елене Козловой президент Татарстана Рустам Минниханов.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров, помимо поздравления с праздником, показал подписчикам видео с проводов 12 юношей района в армию. Видео показывет, что проводить солдатов пришли многочисленные друзья и родственники, которые в тот момент, видимо, подзабыли о социальной дистанции и масках.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев показал, как в Кукморе дети спасаются от жары, купаясь в городском фонтане. Одна из подписчиц даже узнала в кадре свою внучку.

Татьяна Леухина