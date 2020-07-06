Экспонат из музея татарского писателя в Арском районе и цветные фонтаны в Лениногорске: новое в «Инстаграме» глав районов Татарстана 6 июля

Сегодня глава Арского района Татарстана Ильшат Нуриев показал своим подписчикам экспонат из музея татарского писателя Мухаммета Магдеева, расположенного в селе Губурчак Арского района.

Руководитель Высокогорского района Татарстана Рустам Калимуллин вновь посетил строительную площадку плавательного бассейна в селе Высокая Гора. В прошлый раз на выездном совещании обсуждалось благоустройство территории вокруг спорткомплекса, что же власти решали в ходе сегодняшней встречи — Калимуллин не рассказал.

Глава Кайбицкого района Татарстана Альберт Рахматуллин решил сегодня поблагодарить жителей своего района, принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию. «В Кайбицком районе с 25 июня по 1 июля на 32 избирательных участках района проголосовали 9863 избирателей, что составляет 95,21%. Из всех пришедших на голосование в поддержку внесения в Конституцию РФ новых поправок дали положительный ответ 9428 человек.Это составляет 95, 59 %", — написал он.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов показал пользователям «летний Чистополь», в частности, сквер «Любви и согласия». Подписчики Иванова восхитились красотой общественного пространства, однако одна из пользовательниц посоветовала посадить в сквере цветы покрасивее.

Руководитель Лениногорского района Рягат Хусаинов также показал городское общественное пространство — парк «Юбилейный» в Лениногорске. Но, в отличии от своего коллеги, оттуда он выложил видео с цветными фонтанами.

Татьяна Леухина