Мэр Находки уходит на повышение

Мэр приморского города Находка Борис Гладких решил покинуть должность. Он перейдет в аппарат губернатора Приморья на пост советника главы региона по транспорту.

«С 7 июля Борис Гладких официально уходит в отставку, исполнять обязанности главы Находкинского городского округа будет Тимур Магинский», — сообщает пресс-служба краевого правительства.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил мэру почетную грамоту.

«Борис Иннокентьевич проделал большую работу, начиная с должности первого заместителя до мэра города. Он делал все возможное, порой в непростых условиях, чтобы Находка сохраняла свой облик, людям своевременно предоставлялись все необходимые социальные гарантии, город был в чистоте. Ему это удавалось», — заявил Кожемяко.

Гладких исполнял обязанности мэра с 2018 года. До этого он был первым заместителем главы города. Ранее уже трое заместителей мэра Находки также подали в отставку.