В Татарстане выпавший с баржи в Каму кот-матрос выжил и вернулся к хозяйке

Фото: соцсети

В Татарстане кот выжил и вернулся к хозяйке после того, как выпал с баржи. Трогательная история спасения пушистого матроса распространяется в соцсетях.

Кот Васька выпал из иллюминатора сухогруза в Каму 7 июня. Животное смогло вплавь добраться до рыбаков. Те решили, что котик местный и на берегу отпустили его, надеясь, что тот вернется домой.

Хозяйка кота, узнав об исчезновении любимца всей команды, разместила объявление о поиске в соцсетях. К поискам подключились волонтеры. Спустя 10 дней котика вернули команде.

«Единогласно командой приняли решение с баржи пловца снять, и плавать ему теперь, если ему это занятие пришлось по душе, только в ванной», — рассказала команда судна в соцсетях.

Ранее в Бугульме спасли самку лося, которая упала в водопропускной канал Карабашского водохранилища. Животное вернули в дикую природу.

