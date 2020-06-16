В Казани возбудили уголовное дело за мошенничество с куплей-продажей медицинских масок

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В Казани в отделе полиции «Япеева» расследуется уголовное дело, которое возбудили в отношении 27-летней местной жительницы. Ее подозревают в мошенничестве с куплей-продажей медицинских масок и перчаток.

Как рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом, подозреваемая нашла объявление о покупке масок, связалась с предполагаемым клиентом и обсудила детали сделки. В Сети она нашла продавца нужного товара и выступила посредником между покупателем и продавцом.

По предварительным данным, когда покупатель внес задаток за товар в размере 100 тысяч рублей, подозреваемая передала продавцу только часть суммы, большую часть денег она присвоила.

Позже выянилось, что девушка причастна еще к одному такому же преступлению, совершенному на территории Ново-Савиновского района города.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее полицейские прикрыли бизнес спекулянтов по продаже медицинских масок и антисептиков.

