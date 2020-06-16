Депутаты Казгордумы присвоили Салавату звание «Почетный гражданин Казани»
Депутаты Казгордумы на сессии присвоили звание «Почетный гражданин города Казани» заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву и заслуженному артисту РФ, народному артисту РТ Салавату Фатхутдинову. Об этом передает корреспондент «Реального времени».
Год назад в Книгу почета Казани внесли директора и художественного руководителя Казанского камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова, АО «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» и МУП «Водоканал».ОбществоКультураВласть Татарстан
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