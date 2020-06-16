Новости общества

10:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Депутаты Казгордумы присвоили Салавату звание «Почетный гражданин Казани»

10:18, 16.06.2020
Депутаты Казгордумы присвоили Салавату звание «Почетный гражданин Казани»
Фото: tatarstan.ru

Депутаты Казгордумы на сессии присвоили звание «Почетный гражданин города Казани» заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву и заслуженному артисту РФ, народному артисту РТ Салавату Фатхутдинову. Об этом передает корреспондент «Реального времени».

Год назад в Книгу почета Казани внесли директора и художественного руководителя Казанского камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова, АО «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» и МУП «Водоканал».

ОбществоКультураВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем