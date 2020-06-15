Власти Казани предупредили о перекрытии улиц Бутлерова, Чуйкова, Дементьева и других

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Дорожники Казани ограничат движение по ряду улиц как в центре города, так и в спальных районах.

Так, до 31 августа будут перекрыты Щербаковский переулок и улица Бутлерова, на участках от здания №1 по ул. Петербургской (ТЦ «Кольцо») и здания №4 по ул. Бутлерова (бывш. КФЭИ) до улицы Пушкина. Городские власти объясняют перекрытие дороги реорганизацией дорожного движения.



Также до 25 июля будет введено ограничение по улице Маршала Чуйкова, в районе дома №12, и возле дома №10/1 по улице Мусина, а также по Мусина — возле дома №10, корпус 2. Здесь будет проводиться реконструкция магистральных тепловодов.



С ремонтными работами связано и ограничение на улице Дементьева, где до 28 июня будет перекрыт участок возле дома №1а, к.1.



До 5 августа предполагается ограничить движение возле домов №102, 104, 106 и 114, корпус 1, по улице Павлюхина.



Реорганизовать движение мэрия Казани намерена и по улице Рауиса Гареева и Оренбургскому проезду. Так, на ул. Рауиса Гареева закрывается участок от Оренбургского проезда до здания №138, корпус «М», по Оренбургскому тракту. Кроме того, ограничение вводится на участке Оренбургского проезда, от ул. Баки Урманче до Оренбургского тракта.



С 16 по 25 июня движение транспорта будет ограничено на участке ул. Голубятникова, возле пересечения с улицей Маршала Чуйкова.