22 организации Татарстана вошли в федеральный реестр социально ориентированных НКО

В Татарстане 22 организации, в числе которых — Лига студентов Республики Татарстан, Молодежная Ассамблея народов Татарстана, организации «Созвездие-Йолдызлык», «Молодежь Татарстана», российские студенческие отряды, КВН и другие — вошли в федеральный реестр социально ориентированных НКО.

Эти организации смогут получить льготные кредиты под 2% годовых для поддержки занятости в условиях пандемии коронавируса Covid-19. НКО, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами.

Также вошедшим в реестр организациям на шесть месяцев продлят сроки выплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС. Также их освободят от уплаты ежемесячных авансовых платежей по налогам за II квартал 2020 года.

Ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков рассказал, на какие меры поддержки могут рассчитывать самозанятые.

